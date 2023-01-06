В Мексике вспыхнули беспорядки после ареста сына Коротышки

В штате Синалоа жгут автомобили

Беспорядки охватили мексиканский штат Синалоа после задержания в ходе спецоперации сына наркобарона Коротышки. На улицах начались столкновения между полицией и боевиками наркокартеля. Были перекрыты несколько дорог, остановлена работа трех аэропортов. В городе Кулиакан сожжены около 250 автомобилей.

Бандиты обстреляли два вертолёта и транспортный самолёт ВВС Мексики. Погибли один боец нацгвардии и трое мирных жителей. Сейчас ситуацию удалось частично взять под контроль.

Задержанный лидер молодёжного крыла наркокартеля Гусман Лопес доставлен в Мехико и помещен в тюрьму строгого режима, сообщает "ТВ Центр".

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