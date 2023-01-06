Москва пережила самую холодную ночь 2023 года

Но будет ещё холоднее

Резкое похолодание в столичном регионе - за сутки температура воздуха опустилась на 18 градусов. В некоторых районах Подмосковья минувшей ночью было до минус 29 градусов.

Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Энергетики повышают температуру в системе отопления, наготове дополнительные аварийные бригады.

Но самые холодные дни ещё впереди - в рождественскую ночь обещают 30-ти градусные морозы, такое бывает раз в 12 лет. Стремительное понижение температуры связано с необычным явлением - ультраполярным вторжением. Оно продлится пять дней, сообщает "ТВ Центр".

А в Алтайском крае из-за метели ограничено движение по нескольким дорогам. По федеральной трассе, ведущей к границе с Казахстаном, запрещен проезд грузовиков и автобусов.

Кроме того, аномальные морозы, по прогнозам синоптиков, надвигаются на Якутию, Магаданскую область и Чукотку - там похолодает до минус 53 градусов, а в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах - до минус 47 градусов.

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