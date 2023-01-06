Собянин рассказал о строительстве больниц в Москве

В городе растёт качество оказания медицинской помощи

Около 30 поликлиник, полностью соответствующих новому московскому стандарту, планируется ввести в эксплуатацию в столице до 2025 года. Об этом на своём официальном сайте сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что строительство новых медучреждений позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи в городе. "Мы создадим прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий", - написал Собянин.

По его словам, поликлиники строятся не только в Новой Москве, но и в других районах столицы, где их объективно не хватает. Некоторые из них были открыты в 2021 году.

"У людей, не знакомых с московским здравоохранением, могло сложиться впечатление, что город испытывал дефицит коек, раз приходится строить новые больницы. Но в действительности проблема не в количестве коек", - пояснил мэр.

Дело в том, что многие московские стационары располагаются в зданиях, построенных в 50-60-е годы прошлого века, а некоторые - и в памятниках архитектуры. В связи с этим ремонтировать такие здания либо невозможно, либо значительно дороже, чем строить новые.

Собянин назвал знаковый объект здравоохранения, построенные в столице в последние годы: перинатальный центр на базе больницы №67 имени Ворохобова. В 2024 году должен войти в строй и уникальный корпус лучевой терапии, предназначенный для проведения лучевой терапии 3D и 4D при онкологических заболеваниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"