ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве больниц в Москве

11:24
  • пятница
  • 06 января 2023

В городе растёт качество оказания медицинской помощи

Около 30 поликлиник, полностью соответствующих новому московскому стандарту, планируется ввести в эксплуатацию в столице до 2025 года. Об этом на своём официальном сайте сообщил Сергей Собянин.
Собянин подвёл итоги года в сфере строительства

Мэр отметил, что строительство новых медучреждений позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи в городе. "Мы создадим прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий", - написал Собянин.

По его словам, поликлиники строятся не только в Новой Москве, но и в других районах столицы, где их объективно не хватает. Некоторые из них были открыты в 2021 году.

"У людей, не знакомых с московским здравоохранением, могло сложиться впечатление, что город испытывал дефицит коек, раз приходится строить новые больницы. Но в действительности проблема не в количестве коек", - пояснил мэр.

Дело в том, что многие московские стационары располагаются в зданиях, построенных в 50-60-е годы прошлого века, а некоторые - и в памятниках архитектуры. В связи с этим ремонтировать такие здания либо невозможно, либо значительно дороже, чем строить новые.

Собянин назвал знаковый объект здравоохранения, построенные в столице в последние годы: перинатальный центр на базе больницы №67 имени Ворохобова. В 2024 году должен войти в строй и уникальный корпус лучевой терапии, предназначенный для проведения лучевой терапии 3D и 4D при онкологических заболеваниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство больницы
Строительство больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.