ВСУ открыли огонь по Донецку ровно в полдень

В это время Россия прекратила боевые действия

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Накануне президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов, начиная с полудня 6 января. Москва предложила Киеву также объявить перемирие, но украинские власти отказались принимать такое решение.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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