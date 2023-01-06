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ВСУ открыли огонь по Донецку ровно в полдень

13:16
  • пятница
  • 06 января 2023

В это время Россия прекратила боевые действия

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине

Накануне президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов, начиная с полудня 6 января. Москва предложила Киеву также объявить перемирие, но украинские власти отказались принимать такое решение.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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