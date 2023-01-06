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Совместная группировка войск в Белоруссии готова к защите Союзного государства

14:53
  • пятница
  • 06 января 2023

Завершилось боевое слаживание

Президенту Белоруссии на полигоне под Барановичами доложили о слаживании региональной группировки войск, сообщает БЕЛТА. Александр Лукашенко ознакомился с расположением российских воинских частей и подразделений, поговорил с рядовыми и командирами.

Глава Белоруссии заявил, что опыт, полученный во время слаживания воинских частей и соединений, имеет большое значение для Белоруссии. "Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, - это для них тоже школа, это опыт", - сказал Лукашенко.

В свою очередь, представитель Вооружённых сил России доложил президенту Белоруссии, что совместная группировка готова к выполнению задач.

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