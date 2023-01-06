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Глава Промсвязьбанка доложил Путину об открытии отделений в Крыму

14:24
  • пятница
  • 06 января 2023

Президент встретился с Петром Фрадковым

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Промсвязьбанка. Пётр Фрадков доложил президенту, что отделения уже открыты во всех крупных городах Крыма и в Севастополе.

Важнейшая задача - развитие деятельности на новых территориях. Банковская инфраструктура уже используется при выплате пособий и пенсий, доступны переводы и платежи ЖКХ.

Постепенно начинают выдавать кредиты крупному, среднему и малому бизнесу. Президент подчеркнул, что и в текущих реалиях банк смог нарастить финансирование, сообщает "ТВ Центр".

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