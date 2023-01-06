В Подмосковье детей военных пригласили на музыкальный спектакль

Он рассказывает о тайнах волшебной книги

В Московской области детей военнослужащих пригласили на представление "Ночь счастливых надежд". Музыкальный спектакль рассказывает о тайнах волшебной книги, настоящей дружбе и искренней любви.

"Новый год - это ощущение чуда. И вот нарисовать улыбки на этих лицах, чтобы они чувствовали заботу, для них и представление и сладкие подарки, это очень важно", - отметила руководитель комитета семей воинов и Отечества Юлия Белехова.

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