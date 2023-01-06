ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье детей военных пригласили на музыкальный спектакль

15:30
  • пятница
  • 06 января 2023

Он рассказывает о тайнах волшебной книги

В Московской области детей военнослужащих пригласили на представление "Ночь счастливых надежд". Музыкальный спектакль рассказывает о тайнах волшебной книги, настоящей дружбе и искренней любви.

"Новый год - это ощущение чуда. И вот нарисовать улыбки на этих лицах, чтобы они чувствовали заботу, для них и представление и сладкие подарки, это очень важно", -  отметила руководитель комитета семей воинов и Отечества Юлия Белехова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спектакль
Спектакль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.