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Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

17:12
  • пятница
  • 06 января 2023

Богослужение провёл патриарх Кирилл

У православных россиян сегодня - рождественский сочельник. Последний, самый строгий день поста перед светлым праздником Рождества Христова. Вместе с Русской церковью 7 января его отмечают ещё четыре православные церкви, а также старообрядцы и монастыри Афона.

По традиции, церкви в этот день украшены еловыми ветками. В Москве утреннее богослужение в Храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

А поздно вечером, ближе к полуночи, по всей стране пройдут торжественные службы. Рождество открывает период святок - гуляний, которые продлятся почти две недели, до крещенского сочельника 18 января.

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Рождественский сочельник
Рождественский сочельник
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