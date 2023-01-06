Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

Богослужение провёл патриарх Кирилл

У православных россиян сегодня - рождественский сочельник. Последний, самый строгий день поста перед светлым праздником Рождества Христова. Вместе с Русской церковью 7 января его отмечают ещё четыре православные церкви, а также старообрядцы и монастыри Афона.

По традиции, церкви в этот день украшены еловыми ветками. В Москве утреннее богослужение в Храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

А поздно вечером, ближе к полуночи, по всей стране пройдут торжественные службы. Рождество открывает период святок - гуляний, которые продлятся почти две недели, до крещенского сочельника 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"