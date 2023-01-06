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В сочинском цирке лев напал на дрессировщика

15:55
  • пятница
  • 06 января 2023

И разодрал ему спину

В сочинском цирке во время выступления со львами один из хищников бросился на дрессировщика. На помощь артисту подоспела жена, которая сумела отбить атаку. Но зверь успел ранить мужчину.
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В цирке - море огней, на арене - хищники. И за восторженными овациями зрители не сразу понимают, что в какой-то момент события начинают развиваться не по сценарию. В разгар представления два хищника неожиданно начали выяснять отношения.

Дрессировщик разогнал их, но в дело вмешался третий лев - он бросился артисту на спину и повалил его. Возможную страшную развязку предотвратила супруга. Резкими движениями и криком она шокировала льва и тот отпустил дрессировщика.

Его мужеству и выдержке можно только удивляться. На спине - многочисленные раны от когтей. Но после оказания помощи, в тот же день Алексей снова вышел на арену и отработал ещё два представления.

Пять лет назад Алексей Макаренко уже подвергался нападению льва. Во время репетиции хищник повредил ему руку. В среде дрессировщиков Ольга и Алексей известны как постановщики уникальных номеров с хищниками. В 2018 году Макаренко установил рекорд России – он 14 раз за одну минуту положил голову в пасть льву.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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