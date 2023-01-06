В небе над Донбассом сбит украинский самолёт Су-25

Об этом сообщили в Минобороны России

Российские военные сбили в ДНР самолёт Су-25 украинских ВВС. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, в Харьковской области и в Донбассе уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов, а в районе Красного Лимана поражён пункт управления 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Конашенков также сообщил, что Киев продолжил артиллерийские обстрелы после введения Россией режима прекращения огня. Украинская армия ударила по Донецку ровно в полдень, когда вступил в силу объявленный российскими войсками режим тишины.

Накануне президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов, начиная с полудня 6 января. Москва предложила Киеву также объявить перемирие, но украинские власти отказались принимать такое решение.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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