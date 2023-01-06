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Продлён режим работы московского транспорта в рождественскую ночь

19:48
  • пятница
  • 06 января 2023

Москвичи смогут посетить места богослужений

Метро, МЦК и МЦД будут работать в рождественскую ночь дольше обычного. Такое решение приняли московские власти, сообщает сайт мэра столицы. Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи.

Также до двух часов будет продлён режим работы автобусов КМ, работу Московских центральных диаметров продлят до трёх часов. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт.

До 03:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами, в том числе 15 трамвайными и 16 ночными.

Предстоящая ночь обещает стать одной из самых холодных в столичном регионе с начала года. В Москву пришёл атлантический антициклон: столбики термометров опустятся ниже 28 градусов.

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