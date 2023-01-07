Выявлено более 3 тысяч новых случаев

За сутки в России госпитализировано 695 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 003 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 823 8555 человек с COVID-19, умерло 394 035 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 97 человек, зарегистрировано 1 052 новых больных, всего в столице 3 307 186 инфицированных, скончались 47 578 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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