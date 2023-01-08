В России госпитализированы с коронавирусом ещё 476 человек

Выявлено более 3 тысяч новых случаев заражения

За сутки в России госпитализировано 476 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 127 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 826 982 человека с COVID-19, умерло 394 080 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 81 человек, зарегистрировано 974 новых больных, всего в столице 3 308 160 инфицированных, скончались 47 594 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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