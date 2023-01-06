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Москвичам рассказали о работе пунктов "Москва помогает" после окончания новогодних каникул

17:57
  • пятница
  • 06 января 2023

Продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

В Москве продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для детей на новых территориях и участников спецоперации. Пункты акции "Москва помогает" открыты на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Собянин рассказал об акции "Москва помогает"

До вечера 8 января туда можно принести сладкие новогодние подарки, детские игрушки и книжки, настольные игры и подарки для участников СВО.

После завершения фестиваля подарки будут принимать несколько пунктов, работающих с 10 утра до 19 часов. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии: +7 499 07-02-25.

Проект "Москва помогает" организован при участии Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы и команды добровольцев столичного центра "Мосволонтёр".

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