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На востоке России встретили Рождество Христово

19:10
  • пятница
  • 06 января 2023

В храмах прошли праздничные богослужения

Православные христиане готовятся к важному событию, в большинстве российских регионов до Рождества Христова остаются считанные часы. Пока ещё даже в Сибири и на Урале разгар сочельника, а вот на Камчатке и Дальнем Востоке праздник уже встретили, сообщает "ТВ Центр".

Во Владивостоке в Покровский кафедральный собор верующие собрались на всенощное бдение, а после за час до Рождества началась божественная литургия. Несмотря на позднее время народу много. Ведь Рождество - считается вторым главным праздником после Пасхи.

Храмы все эти дни будут украшены белыми цветами, еловыми ветвями - всем, что символизирует обновление, чистоту помыслов и вечную жизнь. Везде сооружены вертепы, которые напоминают пещеру. Именно в ней, согласно Библии, появился на свет младенец Иисус.

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