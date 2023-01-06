МИД опроверг сообщения о пожаре в здании на Смоленской площади

Там сработала пожарная сигнализация

В одном из корпусов здания МИД сработала пожарная сигнализация. В министерстве опровергли появившиеся в СМИ сообщения о пожаре в высотке на Смоленской площади.

В дипведомстве сообщили, что возможная причина ЧП - короткое замыкание, пострадавших нет.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в дипведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"