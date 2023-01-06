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МИД опроверг сообщения о пожаре в здании на Смоленской площади

18:31
  • пятница
  • 06 января 2023

Там сработала пожарная сигнализация

В одном из корпусов здания МИД сработала пожарная сигнализация. В министерстве опровергли появившиеся в СМИ сообщения о пожаре в высотке на Смоленской площади.

В дипведомстве сообщили, что возможная причина ЧП - короткое замыкание, пострадавших нет.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в дипведомстве.

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