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Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля

10:01
  • суббота
  • 07 января 2023

Президент поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил россиян и православных верующих с Рождеством, отметив роль церковных организаций в поддержке участников специальной военной операции.
На востоке России встретили Рождество Христово

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", - говорится в поздравлении.

Президент встретил праздник в Благовещенском соборе Кремля, хотя чаще глава государства посещает богослужения за пределами столицы. Благовещенский собор - домовая церковь московских великих князей и царей. Именно здесь совершали венчание и крестили детей. Собор использовался для торжественного входа в великокняжеский дворец и встречи иностранных послов, сообщает "ТВ Центр". 

Главная рождественская литургия состоялась в Храме Христа Спасителя, куда прихожане начали собираться задолго до полуночи. Рождественскую литургию возглавил патриарх Кирилл.

Колокольный перезвон, как символ начала отсчёта нового времени. В эту ночь под сводами храмов и часовен - общие молитвы и общие надежды. Сегодня пришло время подарков, встреч с близкими и возможности сотворить маленькое чудо, в которое в эти дни особенно хочется верить.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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