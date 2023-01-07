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Названы имена новых героев спецоперации

11:21
  • суббота
  • 07 января 2023

В Минобороны рассказали о подвигах военных

Минобороны рассказало о подвигах наших военнослужащих, которые защищают Донбасс. Прапорщик Александр Овчинников под массированным обстрелом ВСУ корректировал огонь нашей артиллерии. Он обнаружил штурмовые группы радикалов и бронетехнику, готовящихся к атаке. Благодаря решительным действиям Александра, нашим подразделениям удалось уничтожить боевиков.

Рядовой Павел Еремеев, прокладывая безопасный проход для наступления российских войск, получил ранение от разрыва мины "Лепесток". Однако продолжил вести разведку с помощью беспилотника и передал координаты врага.  Наши бойцы взяли опорный пункт противника, не понеся потерь, сообщает "ТВ Центр".

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