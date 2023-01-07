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Патриарх Кирилл обратился к верующим в рождественскую ночь

10:17
  • суббота
  • 07 января 2023

Он призвал всех к любви и милосердию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к верующим назвал Рождество событием, которое круто изменило ход человеческой истории.

Предстоятель призвал к любви и милосердию, а также попросил беречь друг друга и стать сильнее перед лицом испытаний, сообщает "ТВ Центр".

"Господь с нами, когда мы протягиваем руку помощи нуждающемуся. Он с нами, когда мы выражаем сочувствие и поддержку страждущему. Он с нами, когда мы спешим утешить пребывающего в печали и потерявшего надежду. К сожалению, радость Рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них", - сказал патриарх.

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