На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

В регионе объявлен повышенный уровень опасности

На Гавайях вновь заявил о себе самый активный и молодой вулкан Килауэа. Он начал выбрасывать столбы лавы высотой до 30 метров.

В регионе объявлен красный уровень опасности. Пока угрозы населённым пунктам нет. Тем не менее, специалисты предупредили о выделение огненной горой опасных газов.

Вулкан немного остыл около месяца назад, до этого Килауэа извергался в течение полутора лет. Застывшая лава покрывает все вокруг, а активность вулкана продолжает менять границы острова, сообщает "ТВ Центр".

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