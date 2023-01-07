ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

11:46
  • суббота
  • 07 января 2023

В регионе объявлен повышенный уровень опасности

На Гавайях вновь заявил о себе самый активный и молодой вулкан Килауэа. Он начал выбрасывать столбы лавы высотой до 30 метров.  

В регионе объявлен красный уровень опасности. Пока угрозы населённым пунктам нет. Тем не менее, специалисты предупредили о выделение огненной горой опасных газов.

Вулкан немного остыл около месяца назад, до этого Килауэа извергался в течение полутора лет. Застывшая лава покрывает все вокруг, а активность вулкана продолжает менять границы острова, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Извержение вулкана
Извержение вулкана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.