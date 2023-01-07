На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

В регионе объявлен повышенный уровень опасности
На Гавайях вновь заявил о себе самый активный и молодой вулкан Килауэа. Он начал выбрасывать столбы лавы высотой до 30 метров.
В регионе объявлен красный уровень опасности. Пока угрозы населённым пунктам нет. Тем не менее, специалисты предупредили о выделение огненной горой опасных газов.
Вулкан немного остыл около месяца назад, до этого Килауэа извергался в течение полутора лет. Застывшая лава покрывает все вокруг, а активность вулкана продолжает менять границы острова, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"