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Собянин поздравил москвичей с Рождеством

10:42
  • суббота
  • 07 января 2023

Мэр пожелал всем здоровья и счастья

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством. Мэр отметил, что великий православный праздник дарит нам свет и радость, настраивает сердца на добро и милосердие, побуждает к хорошим делам и поступкам.
Путин встретил Рождество в Благовещенском соборе Кремля

"Это время, когда мы особенно чувствуем потребность друг в друге, в надёжном плече и искреннем, душевном слове", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он напомнил, что в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество" и в этом году он как никогда наполнен благотворительными мероприятиями.

В рамках акции "Москва помогает" каждый желающий может передать новогодний подарок для детей, проживающих в новых регионах России, и участникам СВО.

Собянин пожелал москвичам  крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и счастья.

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