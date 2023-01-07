Спикера Палаты представителей США избрали с 15-ой попытки

Это ещё не рекорд

Палата представителей США с 15-ой попытки избрала спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти, сообщает CNN.

Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, а его основной соперник - демократ Хаким Джефрис - 212.

Нынешнее продолжительное голосование стало первым за сто лет, когда выборы спикера не ограничились одним туром.

Но это не рекорд, в 1859 году для выборов спикера нижней палаты Конгресса потребовалось 44 тура, а в 1923 году Палата представителей выбрала себе председателя с девятой попытки.

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