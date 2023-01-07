ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России не обнаружена новая разновидность омикрон-штамма "кракен"

13:44
  • суббота
  • 07 января 2023

В Европе готовятся к его приходу

В России не обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса под названием "кракен". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Американские ученые разработали опасный штамм COVID-19
В Европе предупредили о новом подварианте омикрон-штамма

Между тем, европейцам посоветовали готовиться к плохим новостям из-за стремительно распространяющегося нового штамма ковида, пишет издание Politico. По его данным, мутация XBB.1.5 быстро распространяется, потому что у неё есть большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами.

Впервые этот подвариант вируса обнаружили в октябре прошлого года в США. Число случаев заражения удваивалось там каждые девять дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.