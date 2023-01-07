В России не обнаружена новая разновидность омикрон-штамма "кракен"

В Европе готовятся к его приходу

В России не обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса под названием "кракен". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Между тем, европейцам посоветовали готовиться к плохим новостям из-за стремительно распространяющегося нового штамма ковида, пишет издание Politico. По его данным, мутация XBB.1.5 быстро распространяется, потому что у неё есть большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами.

Впервые этот подвариант вируса обнаружили в октябре прошлого года в США. Число случаев заражения удваивалось там каждые девять дней.

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