Раскольники захватили главный храм Киево-Печерской лавры

Это произошло в рождественскую ночь

Для православных на Украине светлый праздник Рождества омрачила новость о фактическом захвате Киево-Печерской лавры. Рождественскую службу в древнем Успенском соборе провёл предстоятель так называемой ПЦУ - неканонической структуры, созданной националистами при поддержке Константинополя.

Собрание возглавил глава раскольников Епифаний Думенко. Монастырскую братию и духовенство легитимной Украинской церкви Московского патриархата изгнали с территории Верхней лавры ещё в первых числах нового года.

Сейчас под угрозой само существование канонической церкви - государственные органы с подачи президента Зеленского прорабатывают возможность её полного запрета, сообщает "ТВ Центр".

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