ВСУ обстреляли мирные города Донбасса в рождественскую ночь

Применялись иностранные снаряды

Украинские войска вновь обстреляли населённые пункты ДНР, несмотря на объявленный Россией режим прекращения огня на Рождество. Били снарядами, в том числе натовского калибра и ракетами из РСЗО.

Тишину рождественской ночи в Макеевке нарушает свист снарядов. В течение всего нескольких минут - шесть прилётов. Ракеты, как и все последнее время, в основном натовского калибра. Всего же с полуночи до шести утра националисты семь раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает "ТВ Центр".

В ЛНР также сообщают, что несмотря на действующий со стороны России режим прекращения огня, ВСУ продолжают обстрелы на Сватовском направлении.

А на освобождённых территориях не прекращают работы по разминированию жилых кварталов, объектов промышленности и инфраструктуры. В Мариуполе сводный отряд инженерных войск сейчас обследует территорию и здания металлургического комбината имени Ильича.

Православные, кто сегодня не на боевом дежурстве, принимают участие в рождественских богослужениях. В зоне спецоперации их проводят военные священники. Знаменитая фраза полководца Александра Суворова "Мы - русские, с нами Бог" сегодня имеет особый смысл.

Командование зенитной ракетной бригады Восточного военного округа организовало рождественский телемост для военнослужащих соединения в зоне СВО. Семьи пригласили в штаб в городе Белогорске Амурской области.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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