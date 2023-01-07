Останкинская башня покрылась инеем из-за мороза

В Москве очень холодно

Завораживающий зимний наряд примерила Останкинская башня в Москве. Металлическая конструкция покрылась инеем. Особенно эффектно обледеневшая красавица выглядит в солнечную погоду.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала года. Температура в столице опустилась до минус 23 градусов, в Подмосковье местами было до минус 30 градусов.

По прогнозам синоптиков, вечером 7 января мороз усилится. А уже завтра действие арктического вторжения начнёт постепенно ослабевать, сообщает "ТВ Центр".

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