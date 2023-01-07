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Андрей Бочкарёв: В 2023 году планируется построить 14 новых станций московского метро

14:13
  • суббота
  • 07 января 2023

Работы идут даже в праздники

В наступившем году в Москве откроются 14 новых станций метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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По его словам, сейчас фактически завершены работы по строительству девяти станций БКЛ. В 2023 году большое кольцо замкнётся.

Также продолжается строительство участков Люблинско-Дмитровской с тремя станциями ("Яхромская", "Лианозово", "Физтех") и Солнцевской линий с двумя ("Пыхтино" и "Внуково"). Идут работы на Троицкой и Рублёво-Архангельской линиях, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Его руководитель отметил, что в праздничные дни на площадках по строительству метро работают около 12 тысяч человек.

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