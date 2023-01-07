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Армия России отразила атаки ВСУ на четырёх направлениях

17:06
  • суббота
  • 07 января 2023

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные за сутки отразили атаки украинских подразделений сразу на четырёх направлениях. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В небе над Донбассом сбит украинский самолёт Су-25

Попытки прорыва предпринимались на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях. Потери противника исчисляются десятками человек. Уничтожена военная техника.

Конашенков напомнил, что российские войска в районе проведения спецоперации с 12.00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Киев продолжил обстрелы. В частности, по жилым кварталам Донецка украинскими войсками было выпущено 60 снарядов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.         

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