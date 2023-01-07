Армия России отразила атаки ВСУ на четырёх направлениях

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные за сутки отразили атаки украинских подразделений сразу на четырёх направлениях. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Попытки прорыва предпринимались на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях. Потери противника исчисляются десятками человек. Уничтожена военная техника.

Конашенков напомнил, что российские войска в районе проведения спецоперации с 12.00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Киев продолжил обстрелы. В частности, по жилым кварталам Донецка украинскими войсками было выпущено 60 снарядов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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