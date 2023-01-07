Московские власти рассказали о работе системы теплоснабжения в морозы

В квартирах будет тепло

Система теплоснабжения в Москве продолжит работать на максимальных температурных режимах из-за морозов. Об этом сообщил заммэра Пётр Бирюков.

"Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%, сообщает АГН "Москва".

Перед Рождеством в столичный регион пришёл арктический антициклон. Ещё два дня он будет хозяйничать в Москве и области. Предстоящей ночью температура воздуха может преодолеть 30-градусную отметку. Начиная с 10 января в столице ожидается потепление, а к концу следующей недели – даже оттепель.

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