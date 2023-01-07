ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тащили свиную тушу: Медведев - о выборах спикера Палаты представителей США

18:01
  • суббота
  • 07 января 2023

Его избрали с 15-ой попытки

"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", - так коротко прокомментировал выборы спикера нижней палаты Конгресса Дмитрий Медведев.
Спикера Палаты представителей США избрали с 15-ой попытки

Свой пост в Telegram-канале зампред Совбеза России сопроводил карикатурой. На рисунке изображена повозка, в которой сидит свинья с украинским флагом. Везут её слон и осёл – символы Республиканской и Демократической партий США.

Ранее Палата представителей США с 15-ой попытки избрала спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, а его основной соперник - демократ Хаким Джефрис - 212.

В 1859 году для выборов спикера нижней палаты Конгресса потребовалось 44 тура, а в 1923 году Палата представителей выбрала себе председателя с девятой попытки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.