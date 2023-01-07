Тащили свиную тушу: Медведев - о выборах спикера Палаты представителей США

Его избрали с 15-ой попытки

"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", - так коротко прокомментировал выборы спикера нижней палаты Конгресса Дмитрий Медведев.

Свой пост в Telegram-канале зампред Совбеза России сопроводил карикатурой. На рисунке изображена повозка, в которой сидит свинья с украинским флагом. Везут её слон и осёл – символы Республиканской и Демократической партий США.

Ранее Палата представителей США с 15-ой попытки избрала спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, а его основной соперник - демократ Хаким Джефрис - 212.

В 1859 году для выборов спикера нижней палаты Конгресса потребовалось 44 тура, а в 1923 году Палата представителей выбрала себе председателя с девятой попытки.

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