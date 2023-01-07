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Зеленский ввёл санкции против Петросяна и Аллегровой

19:45
  • суббота
  • 07 января 2023

Под ограничения попали 119 россяин

Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против российских журналистов, деятелей культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Под ограничения попали 119 человек. Среди них Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Никита Михалков, Евгений Петросян, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович и другие.

Ранее Зеленский лишил гражданства 13 священников канонической православной церкви Украины. Сегодня главный храм Киево-Печерской лавры был захвачен раскольниками.

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