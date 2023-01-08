В Минобороны назвали имена новых героев СВО

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Майор Евгений Сафронов оперативно нашёл безопасный маршрут для движения нашей колонны, которая попала под артобстрел украинских националистов. Благодаря действиям Сафронова и его подчинённых удалось не допустить потерь и сохранить технику.

Беспримерное мужество проявил старший матрос Егор Никитин. Во время вскрытия позиций противника по его группе радикалы открыли шквальный огонь. Егор не только спас раненого командира, но и, заняв оборону, уничтожил большое количество живой силы неприятеля, а также подбил две вражеских БМП. План боевиков по окружению нашего подразделения был сорван, сообщает "ТВ Центр".

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