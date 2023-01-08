ВСУ ударили по двум ТЭС в Донбассе

Повреждены объекты инфраструктуры

ВСУ продолжили бить по мирным городам и объектам жизнеобеспечения в ДНР. Повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС, сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Даже во время рождественского перемирия, предложенного Россией, радикалы 33 раза обстреляли территорию ДНР.

Наиболее интенсивным обстрелам 6 и 7 января подвергся Донецк. Под огнём город оказывался более 20 раз. Две мирные жительницы в Горловке и Донецке получили ранения.

О ситуации в зоне СВО - Алексей Платонов (смотрите видео).

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