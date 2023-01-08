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Китай снял ковидные ограничения для иностранцев

10:47
  • воскресенье
  • 08 января 2023

Отменено ПЦР-тестирование на въезде в страну

Китай сегодня отменяет ряд антиковидных ограничений для въезжающих из-за границы. В частности, обязательный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии.  Но перед посещением КНР тест всё-таки придется сдать.

Остальные страны ждут наплыва жителей Поднебесной. И на фоне послаблений в Китае вводят свои ограничения для пребывающих. Об этом уже заявили ряд европейских государств, США, Южная Корея и Индия.

Зато в преддверии лунного Нового года китайцы наконец могут спокойно передвигаться по стране, сообщает "ТВ Центр".

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