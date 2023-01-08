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В Харбине после трёхлетнего перерыва открылся фестиваль ледяных скульптур

12:06
  • воскресенье
  • 08 января 2023

Кварталы города изо льда раскинулись на огромных площадях

Тысячи туристов в эти дни отправились в китайский Харбин, там впервые после пандемии открылся международный фестиваль ледяных скульптур. Для возведения зимнего города художники использовали более сотни тысяч кубометров льда и снега. Его кварталы занимают 800 тысяч квадратных метров.

Отдельные сооружения - настоящие небоскребы. Уникальна и подсветка. Ледяную сказку наяву туристы увидят впервые за три года, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль ледяных скульптур в Харбине
Фестиваль ледяных скульптур в Харбине
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