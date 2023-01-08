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В регионах отменяют школьные занятия из-за морозов

10:29
  • воскресенье
  • 08 января 2023

В Центральной России господствует арктический антициклон

Минувшая рождественская ночь стала одной из самых холодных в России.  Аномальные температуры отмечены в европейской части страны. В столичном регионе похолодало до минус 29 градусов.  Во Владимирской и Тверской областях сегодня будет до минус 35-ти. В Ярославле завтра отменены занятия для учеников младших классов, остальным ввели свободное посещение.
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В Нижегородской области сотрудники МЧС накануне спасли пассажиров экскурсионного автобуса Москва - Ульяновск. Он остановился на трассе из-за замерзшего в баке топлива. На тот момент столбики термометров показывали минус 30-ть.

Более полусотни пассажиров, среди которых 26-ть детей, провели ночь в гостинице Арзамаса. Замерзающих пассажиров автобуса спасли и в Ярославской области. Они возвращались из Углича в Москву.

Аномально холодно сегодня в Сибири и на Урале. В Приволжском федеральном округе температура ниже нормы на 16-20 градусов. А над Норильском, где сейчас минус 45-ть - северное сияние, сообщает "ТВ Центр".

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