В регионах отменяют школьные занятия из-за морозов

В Центральной России господствует арктический антициклон

Минувшая рождественская ночь стала одной из самых холодных в России. Аномальные температуры отмечены в европейской части страны. В столичном регионе похолодало до минус 29 градусов. Во Владимирской и Тверской областях сегодня будет до минус 35-ти. В Ярославле завтра отменены занятия для учеников младших классов, остальным ввели свободное посещение.

В Нижегородской области сотрудники МЧС накануне спасли пассажиров экскурсионного автобуса Москва - Ульяновск. Он остановился на трассе из-за замерзшего в баке топлива. На тот момент столбики термометров показывали минус 30-ть.

Более полусотни пассажиров, среди которых 26-ть детей, провели ночь в гостинице Арзамаса. Замерзающих пассажиров автобуса спасли и в Ярославской области. Они возвращались из Углича в Москву.

Аномально холодно сегодня в Сибири и на Урале. В Приволжском федеральном округе температура ниже нормы на 16-20 градусов. А над Норильском, где сейчас минус 45-ть - северное сияние, сообщает "ТВ Центр".

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