Крымский мост закроют 10 января для движения автомобилей

Там продолжаются ремонтные работы

Автодорожная часть Крымского моста будет полностью закрыта 10 января с 04:00 до 16:00 на ремонт. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта.

В министерства рекомендовали водителям заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению. На объекте в две смены работают более полутысячи специалистов.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели.

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