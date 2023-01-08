Плановую диспансеризацию в Москве можно пройти с 9 января

Обследование поможет выявить скрытые заболевания

Москвичи в этом году смогут пройти плановую диспансеризацию с 9 января. Об этом АГН "Москва" сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Записаться на обследование можно в поликлинике, на сайте mos.ru, через систему ЕМИАС, в приложении "Госуслуги Москвы", по телефонам: +7 (495) 539-30-00 или 122. Также направление на диспансеризацию может выписать врач.

Профилактическое обследование проводится один раз в год. Переболевшие коронавирусом москвичи могут пройти углублённую диспансеризацию через два месяца после выздоровления.

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