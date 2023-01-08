ВСУ обстреляли птицефабрику под Белгородом

Пострадавших нет

Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область. В Шебекинском городском округе, в селе Новая Таволжанка повреждён ангар для выращивания птицы.

Пострадавших нет, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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