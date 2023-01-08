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Каток на Красной площади не будет работать 9 января

14:00
  • воскресенье
  • 08 января 2023

Причина - сильные морозы

ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать 9 января из-за сильных морозов, сообщается на сайте катка. Администрация благодарит москвичей за понимание. До этого каток закрывали 7 и 8 января.

В ночь на 6 января в столичный регион пришли рождественские морозы. Столбики термометров опустились ниже минус 25 градусов.

В связи с похолоданием в Москве и области введён предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Арктическое вторжение пойдёт на спад в понедельник, 9 января. К концу следующей недели температура может подняться до нулевой отметки.

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