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Морозы испытывают россиян на прочность

16:45
  • воскресенье
  • 08 января 2023

На всей территории России установилась очень холодная погода

Трескучие морозы испытывают на прочность не только людей, но и технику. Из-за аномальных холодов в Ярославле завтра отменяют занятия для школьников младших классов. А на трассе под Арзамасом помощь спасателей потребовалась пассажирам автобуса, у которого замёрзло топливо.
В регионах отменяют школьные занятия из-за морозов

На улице минус 30 и в автобусе – минус 30. На трассе под Арзамасом высаживают пассажиров. Из-за аномальных холодов в машине замёрзло топливо. На помощь приходят сотрудники МЧС. 56 человек, среди которых 26 детей, размещают на ночь в гостиницах города. Схожая ситуация, но уже днём – и в районе Углича, сообщает "ТВ Центр".

Последние двое суток бьют многолетние рекорды холода сразу в нескольких регионах страны. До минус 35-ти в Тверской и Владимирской областях. Минус 41 в Норильске. До минус 40-ка в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области. И там морозы – не единственная проблема. В ряде районов действует штормовое предупреждение. Снегопады, метели и ураганный ветер уже создают серьёзные препятствия на дорогах.

В аэропорту Перми, где сейчас минус 32, не смог взлететь пассажирский самолёт, во время разгона по обледенелой полосе борт занесло, он врезался в сугроб. Никто не пострадал, но несколько рейсов пришлось отложить, на расчистку экстренно бросили все службы. 

Стихия бушует и на юге страны. В Казбековском районе Дагестана дороги больше напоминают каток – машины едут со скоростью пешеходов. А в районе Большого Сочи после ночного парада молний прошёл ледяной ливень, а затем и мощные снегопады. Коммунальные службы без перерыва расчищают трассы в сторону Красной Поляны и других горных курортов.

Хорошие новости для жителей столичного региона. В Москве и Подмосковье на смену арктическому вторжению идёт тёплый циклон с Атлантики. Уже со вторника морозы начнут отступать и установится климатическая норма.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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