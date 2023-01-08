Принцу Гарри досталось за убийства и наркотики в юности

Готовятся к выходу в свет скандальные мемуары

Британские военные обрушились с критикой на принца Гарри после его признания в убийстве 25-ти человек во время службы в Афганистане. Откровения герцога нарушают армейский кодекс и ставят под угрозу жизни солдат, пишут местные СМИ. И это далеко не первые скандальные выводы, сделанные после публикации отрывков книги принца.

Таблоиды разыскивают ту самую "блондинку за 40, с пышными формами", с которой Гарри лишился невинности на поле рядом с пабом. А вот офицеры армии его величества, почитывая выдержки из ещё не вышедших мемуаров опального принца, хватаются за голову. За 10 лет военной службы Гарри дважды летал в Афганистан и участвовал в 6 миссиях. Принц признается, что лично ликвидировал 25 талибов (Талибан, запрещённая в России организация).

Поговаривают, Гарри берёг любимую бабушку, поэтому мемуары опубликованы только сейчас. Тяжёлое детство. Король Карл, якобы, даже не обнял мальчика, сообщив об аварии, в которой погибла его мать. Натянутые отношения с мачехой, устроившей в его детской комнате свою гардеробную. Бурная молодость и наркотики. Но главное – извечное соперничество со старшим братом. Книга так и называется "Запасной", сообщает "ТВ Центр".

Это, якобы, вероломные старший брат с супругой подговорили Гарри надеть на вечеринку нацистскую форму. Из-за чего позже разразился грандиозный скандал. Но настоящая война между братьями разгорелась, когда семья не приняла большую и чистую любовь принца. Дошло даже до драки. Всё у них как у людей.

Теперь, лишенные титулов старших членов британской королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские вроде как счастливы за океаном. Только вот всё никак не могут отпустить прошлые обиды. О которых с удовольствием рассказывают в многочисленных интервью и даже целом документальном сериале.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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