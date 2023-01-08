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Европейцы требуют прекратить отправку оружия на Украину

17:12
  • воскресенье
  • 08 января 2023

В европейских столицах проходят протесты

В Германии сообщили, что не намерены передавать Украине танки "Леопард" в одностороннем порядке, поскольку такой шаг может стать сигналом о вовлечении страны в боевые действия. Похожее заявление звучат в Польше.
Европейцы признались, что боятся 2023 года

Тем временем, масштабы военной помощи Киеву вызывают всё больше недовольства среди обычных граждан. Европа снова бушует. Французы, направляясь к министерству экономики, выражают недовольство высокой инфляцией и ростом цен. Настроение европейцам подпортило заявление властей о желании снова снабдить Украину боевыми машинами и танками.   В Лейпциге по улицам города пронесли российский флаг, сообщает "ТВ Центр".

Обещание властей направить ВСУ 40 боевых машин "Мардер" и дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" в Германии осудили. Об этом говорят свежие опросы. Впрочем, немецкие танки пока останутся дома. Это решение объяснили тем, что Берлин не станет действовать без координации с другими странами Евросоюза.  

Разведчик в отставке Скотт Риттер обратил внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил. Да и появится она на поле боя не раньше апреля и даже мая. 

Не учитывают на Западе и то, что процесс обкатки нового, незнакомого украинским военным оборудования, не такой быстрый, как хотелось бы Киеву.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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