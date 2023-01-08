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Три человека погибли на пожаре в Москве

16:19
  • воскресенье
  • 08 января 2023

Загорелась квартира в многоэтажном доме

Три человека стали жертвами пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Не исключено, что люди были убиты, а сам пожар носил криминальный характер. 

В квартире многоэтажного дома на улице Дмитрия Ульянова произошёл пожар. Во время тушения были спасены четыре человека.

Корреспонденту "ТВ Центра" удалось снять фото и видео на месте ЧП. На кадрах виден густой чёрный дым, идущий из квартиры многоэтажки.

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