Нанесён ракетный удар по расположениям ВСУ

В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке реализована операция возмездия. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки российскими средствами разведки вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске. В двух общежитиях города находились в общей сложности более 1300 украинских военных. Ракетным ударом уничтожено более 600 человек.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке (ДНР). Погибли 89 российских военнослужащих, которые там находились.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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