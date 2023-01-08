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Россия провела операцию возмездия за удар по Макеевке

15:58
  • воскресенье
  • 08 января 2023

Нанесён ракетный удар по расположениям ВСУ

В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке реализована операция возмездия. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Число погибших при обстреле Макеевки российских военнослужащих увеличилось

По его словам, за сутки российскими средствами разведки вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске. В двух общежитиях города находились в общей сложности более 1300 украинских военных. Ракетным ударом уничтожено более 600 человек.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке (ДНР). Погибли 89 российских военнослужащих, которые там находились.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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