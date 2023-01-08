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В зоне спецоперации сбиты пять украинских самолётов

17:31
  • воскресенье
  • 08 января 2023

Об этом сообщили в Минобороны

Истребительная авиация ВКС России сбила за сутки пять самолётов Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В небе над Донбассом сбит украинский самолёт Су-25

В частности, истребитель Су-27 был сбит в районе Лозового Харьковской области, в Николайполье и Новом Донбассе российские истребители сбили два украинских самолёта Су-25.

Также сообщается, что в ответ на удар ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь Россия провела операцию возмездия. За сутки российскими средствами разведки вскрыты и достоверно подтверждены пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске. В двух общежитиях города находились в общей сложности более 1300 украинских военных. Ракетным ударом уничтожено более 600 человек.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке (ДНР). Погибли 89 российских военнослужащих, которые там находились.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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