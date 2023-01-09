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Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72

08:20
  • понедельник
  • 09 января 2023

Танки задействованы в СВО

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы танков Т-72, задействованных в специальной военной операции по защите Донбасса.
Минобороны показало работу САУ "Акация" в зоне СВО

В ходе боёв наши экипажи уничтожают укрепления, живую силу и бронетехнику украинских националистов. Танки Т-72 способны поразить противника на расстоянии до 5 километров, при этом огонь можно вести как прямой, так и полупрямой наводкой.

Разведку вражеских позиций, а также контроль уничтожения целей обеспечивают наши расчеты беспилотных летательных аппаратов, отмечает "ТВ Центр".

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