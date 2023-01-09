Уничтожил пулеметный расчет неонацистов: названы новые герои СВО

В Минобороны рассказали о подвигах военных

Новые данные о российских военных, которые с честью выполняют задачи спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Артиллерийское подразделение под командованием майора Артура Александрова в ходе отражения атаки превосходящих сил противника попало под мощный обстрел. Благодаря грамотному руководству Артура и слаженной работе его подчинённых артиллерия ВСУ была подавлена, несколько единиц бронетехники уничтожены, а наступление неонацистов остановлено.

Командир отделения сержант Денис Чукашов обнаружил группу украинских диверсантов. Несмотря на численное преимущество радикалов, Денис решил навязать им бой и вместе с подчинёнными внезапно атаковал.

Действуя смело и решительно, сержант Чукашов лично уничтожил пулемётный расчёт неонацистов. Противник так и не сумел организовать оборону, из-за чего понёс большие потери и спешно отступил.

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