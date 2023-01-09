Полиция задержала 400 человек в ходе беспорядков в Бразилии

Сторонники бывшего президента не признают его поражения на выборах

Более 400 участников беспорядков задержаны в Бразилии. Сторонники Жаира Болсонару захватили и устроили погромы в президентском дворце, а также в зданиях Верховного суда и парламента.

В них участвовали примерно 5 тысяч человек, многие были вооружены палками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сторонники бывшего главы государства не признают его поражения на выборах, которые состоялись в минувшем году, и не прекращают устраивать акции протеста.

Действующий президент Лула Да Силва, который с рабочей поездкой находился в штате Сан-Пауло, срочно вернулся в столицу. Он назвал действия протестующих варварством и пообещал наказать всех причастных к этой провокации, сообщает "ТВ Центр".

До конца января в бразильской столице действует режим ЧС, губернатор отстранен от должности. Наше посольство рекомендовало россиянам, находящимся сейчас в стране, по возможности не выходить на улицу.

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