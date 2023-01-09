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ВС России нанесли массированный удар по подкреплениям ВСУ

08:12
  • понедельник
  • 09 января 2023

Бойцы группы "Викинг" уничтожили технику противника

Украинские военные потеряли технику и личный состав при попытке перебросить подкрепление минувшей ночью. Передвижение засекли наблюдатели группы "Викинг", после чего по подразделениям ВСУ был нанесен удар.

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Противник рассчитывал использовать темноту для прикрытия переброски подкрепления. Однако бойцы Западного военного округа использовали тепловизор. А российские РСЗО уже были нацелены на одну из позиций ВСУ, передает РИА Новости.

Как только украинская техника прибыла на позицию, бойцы "Викинга" нанесли массированный удар реактивными снарядами калибра 122 миллиметра. Подкрепление было уничтожено. Ранее стало известно, что истребительная авиация ВКС России за сутки сбила пять самолетов ВВС Украины.

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